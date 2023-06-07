Yeni bakanlar, TBMM'de yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni bakanlar, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak tek tek yemin etti. Bakanların yeminleri, diğer vekiller tarafından alkışlarla karşılandı.

Cumartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni Kabine üyeleri açıklandı. Bugün TBMM Genel Kurulu'nda vekil olan eski bakanlar yemin etti, ardından da yeni bakanlar kürsüye çıktı.

VEKİLLER TARAFINDAN ALKIŞLANDILAR

Saat 14.00'te başlayan törende; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yemin etti. Bakanların yemin metinleri, vekiller tarafından alkışlarla karşılandı.

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