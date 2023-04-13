Yeni Azerbaycan Partisi heyeti Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyet, Bursa'da ziyaret ve temaslarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Caddesi'ndeki tarihi binasını ziyaret eden Budaqov ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'la görüştü.

Tayyare Kültür Merkezi'nde açılan sergileri inceleyen, tarihi Koza Han'ı gezen konuk heyet, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na geçti.

Efkan Ala, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşliğin, devletler arasındaki ilişkiler literatürünü yeniden yazdıracak kadar önemli ve kaliteli olduğunu söyledi.

Uluslararası ilişkilerde iki devlet arasında böyle bir ilişkinin nadiren görüldüğünü belirten Ala, şöyle devam etti:

"Tarih incelense bile bu kadar güzeline rastlamak neredeyse mümkün değildir. O bakımdan iki devlet başkanının kendi aralarında sürdürdükleri liderler diplomasisinin dünyaya da örnek bir diplomasi teşkil ettiği kanaatindeyim. Birçok bölgesel sorunu da bu iyi ilişki, bu kardeşçe ilişki, aynı zamanda her iki ülkenin çıkarlarını önceleyen, düşünen, birbirine yardım ederek iyiliği çoğaltan ve etraflarına da düşmanlık yerine dostluk elini uzatan bu iki lider arasındaki ilişkinin, dünyadaki diplomasiye de katkıda bulunduğuna bizzat şahit olanlardanım."

Ala, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılacağını anımsattı.

Seçim arifesinde olduklarını dile getiren Ala, "Bu istikrarın, bu ilişkinin devam etmesi bakımından kendileri de çok önemli buldukları için bizlere destek sunmak için buradalar. Bu bakımdan zaten Azerbaycan'ın büyük lideri Sayın Aliyev'in 'İki devlet bir millet' sözüyle bayraklaştırdığı bu derin ve geleceği de çok uzun olacak ilişkilerin bir müşahhas timsalini şu anda görüyoruz ve bu seçimlerde, bu dönemde bir aradayız. Kendilerine, 'Kendi evinize hoş geldiniz ve şeref verdiniz.' diyorum." ifadelerini kullandı.

"Halklarımız arasındaki sevgi ve muhabbet, kadim tarihi geçmişe sahiptir"

YAP Genel Başkanvekili Tahir Budaqov da Türkiye'de kendilerine her seferinde gösterilen misafirperver yaklaşımdan dolayı teşekkürlerini sundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." sözünü hatırlatan Buqadov, "Bugün Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki, halklarımız arasındaki sevgi ve muhabbet, kadim tarihi geçmişe sahiptir." dedi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da 44 gün süren haklı mücadelesinde Türkiye'nin gösterdiği manevi ve siyasi desteğini unutmayacaklarını vurgulayan Buqadov, 14 Mayıs seçimlerinin başarıyla sonuçlanmasını diledi.

Toplantıya, YAP Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Hikmet Mammadov, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Milletvekili Ramil Hasan, Milletvekili Pervin Hanım Kerimzade ve Bakü Merkez Nerimanov İlçe Başkanı Samir Veliyev ile AK Parti'li bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.