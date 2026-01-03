Haberler

Dışişleri Bakanlığı: "Yemen'de kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik desteğimizi yineliyoruz"

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki anayasal meşruiyetin sağlanması ve kalıcı bir siyasi çözüm için çabalarına destek verdiklerini açıkladı, ülkedeki son gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde, kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik çabalara desteğimizi yineliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti'nin güney vilayetlerinde son günlerde yaşanan ve ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını önemli buluyor, Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi yönündeki çağrıyı ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde, kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik çabalara desteğimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
