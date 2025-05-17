Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı

Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 18 gün boyunca yoğun bakımda kalan Önder'in vefatı, hem siyaset hem sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Yakın dostu sanatçı Yavuz Bingöl, duygularını "Rahat uyu barış geldi yurduna baboş" sözleriyle paylaştı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği rahatsızlık sonucu aort damarının yırtılması nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Hastanede 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Önder, ne yazık ki 62 yaşında yaşamını yitirdi. Önder'in vefatı, hem siyaset hem sanat dünyasında derin bir üzüntüye yol açtı. Kendine özgü üslubu, toplumsal meselelere duyarlılığı ve dostluklarıyla tanınan Önder, geride iz bırakan bir yaşam öyküsü bıraktı.

Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı

Yakın dostlarından sanatçı Yavuz Bingöl, 3 Mayıs'ta kaybettiği Önder için duygularını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla dile getirdi, "Can dostum, yokluğun, eksikliğin hep hissedilecek. Yerin dolmayacak. Acın hafiflemeyecek. Daima özlenecek, hatırlanacak. Yüzümüzdeki tebessüm olmaya devam edeceksin. Rahat uyu, barış geldi yurduna baboş" mesajını yayımladı.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

22 vekil istifasıyla ara seçim iddiası! Çelik, canlı yayında yanıtladı
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti

Kerem cephesinden Galatasaray taraftarına isyan
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Yeni torba kanunu teklifi TBMM'de! Cumhurbaşkanı'na TSK için dikkat çeken yetki

TSK'da değişiklik sinyali! Cumhurbaşkanı'na yeni yetki geliyor
Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu

Çilingirle girdi, dehşetle karşılaştı! Buzdolabından parça parça çıktı
Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi

Ayakkabısı karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.