Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Olarak Atandı

Türkiye'nin dış politika sahnesindeki dikkat çeken isimlerden Yasin Ekrem Serim'in, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanması Ada'da heyecanla karşılandı.

Bu heyecanın arkasında Serim'in eğitim hayatı ve diplomasi kariyeri kadar devlet kademelerinde bugüne kadar üstlendiği önemli görevlerin de etkisi var.

2010-2012 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı'nda 'Danışman' olarak görev alan Serim, Türkiye-AB müzakereleri ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi konularında çalıştı.

Peki Yasin Ekrem Serim Kimdir?

Serim, 2013-2014 yılları arasında Başbakanlık Müsteşarı Özel Kalem Müdürü, 2014-2015 yıllarında ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

2015-2016 yıllarında Başbakan Yardımcısı Danışmanı olarak görev yapan Serim, hükümetin stratejik planlamalarında yer aldı. 2016-2018 yılları arasında ise Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak, Türkiye'nin dış politika stratejilerinin oluşturulmasında önemli katkılarda bulundu.

Kıbrıs müzakereleri kapsamında Cenevre'deki görüşmelerde ve Crans Montona müzakerelerinde Türk heyetinde yer aldı. Bu görevlerdeki performansı onu Dışişleri Bakanlığı'nda daha da üst seviyelere taşıdı.

2018-2020 yılları arasında Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Serim, bakanlık faaliyetlerini organize etti ve uluslararası ilişkilerde aktif rol oynadı. 2020-2022 yılları arasında ise hem bu görevi sürdürdü hem de Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü olarak Türkiye'nin insani yardım politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Serim'in diplomatik kariyerinin bir diğer önemli aşaması ise Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevi oldu. Bu pozisyonda, Türkiye'nin dış politika stratejilerinin şekillendirilmesi ve uygulanmasında kritik rol oynadı. Hem Mevlüt Çavuşoğlu hem de Hakan Fidan'ın bakanlık görevleri sırasında bu görevine devam eden Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkinliğini artırmak için çeşitli projelerde yer aldı.

Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanması, Türkiye'nin Kıbrıs Davası konusundaki kararlılığının ve Ada'daki Türk toplumu ile ilişkilerinin güçlendirilmesi amacının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Çünkü Serim, üniversite eğitimini KKTC'de yapmış, Kıbrıs Türk'ünü yakından tanıyan ve Bakan Yardımcılığı seviyesindeyken bu göreve atanan ilk Büyükelçi oldu.

Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Perşembe günü görevine başlamak için Ada'ya gidecek. Serim'in karşılanması için Lefkoşa'da ciddi hazırlıklar yapıldığı belirtiliyor.