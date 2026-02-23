Haberler

Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Güncelleme:
Adapazarı Belediyesi'nde Özel kalem müdürü olan annesi ile belediye başkanının yasak aşkını kızı ifşa etmişti. Koca ise tüm yazışmaları toplayıp boşanma davası açtı. Yazışmalarda Başkan Işıksu'nun, özel kalem müdürüne "O dudaklarını yerim" şeklinde mesajlar yazdığı görüldü.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdürü E.S. arasındaki ilişki iddiaları, üniversite öğrencisi olan kızı C.S.'nin Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) toplantısında kürsüye çıkarak yaptığı şok açıklamalarla patlak vermişti. Genç kızın, annesi ile başkan arasındaki ilişkiyi ve kendisine yönelik tehditleri ifşa etmesinin ardından, olay yargıya ve AK Parti Genel Merkezi disiplin kuruluna taşındı.

192 SAYFALIK MESAJ DÖKÜMÜ DOSYADA

Olayın yankıları sürerken E.S.'nin eşi Hakan S.'nin "sadakatsizlik ve zina" gerekçesiyle açtığı boşanma davasında, TikTok üzerinden yapıldığı belirtilen 192 sayfalık mesaj dökümü mahkemeye delil olarak sunuldu. Dosyada, tarafların yaklaşık altı ay boyunca gizli rumuzlarla yazıştığı iddia edildi.

Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerimE.S.'nin ihaneti, kızı C.S.'ın kürsüden yaptığı konuşmayla ifşa oldu.

BULUŞMA PLANLARI KONUŞULDU

Mesajlarda "aşkım", "sevgilim" gibi hitapların yer aldığı, buluşma planlarının konuşulduğu ve gece saatlerinde yapılan yazışmaların bulunduğu görüldü. Dava dosyasına giren kayıtlarda Başkan Mutlu Işıksu'nun "bst198080", Özel Kalem Müdürü E.S.'nin ise "istuser04" takma adını kullandığı belirtildi.

Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

TİKTOK'A RESMİ YAZI TALEBİ

Başkan Işıksu iddiaları reddederken, Hakan S.'nin mahkemeden TikTok şirketine resmi yazı yazılarak kayıtların teyit edilmesini talep ettiği öğrenildi. Davanın seyri Sakarya'daki siyasi gündemi yakından ilgilendirirken, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

İşte ikili arasında geçtiği öne sürülen o yazışmalar;

  • istuser04: Sevgilini, bugün orada tek başına bırakıp gittin aşkım.
  • bst198080: Yani böyle söyleme bence... 150 kişi var ve program için alıp götürüyorlar beni. bst198080: O dudaklarını yerim.
  • istuser04: Sevgilim sabah namazı programı var erken yatsan dinlensen bu akşam.
  • bst198080: Uykum yok. Gece de İnstagram dan hikaye yaptım. O da sanaydı.
  • istuser04: Nasıl güzel söylüyon, hep söylesen aşkım.
  • bst198080: Sevgilim 04:30'da teşkilata geçeceğim. Uyumak istemiyorum seninle muhabbet öyle güzel ki.
  • istuser04: Ada center in orada buluşalım aşkım.
  • bst198080: Olur aşkımmm 20:00-20:15 civarı. Benim de sana çok ihtiyacım var güzeller güzelim. Elifim benim.
  • istuser04: Yanından ayrılmak istemiyorum. İyiki sevgilim. Çok güzel bir ortam oldu. Biz mutlu. Herkes te mutluydu.
  • bst198080: Biz birlikte olduğumuz her ortamda çok mutluyuz.

(Mesajlarda Başkan Mutlu Işıksu bst198080, Özel Kalem Müdürü E.S. ise istuser04 takma adını kullanıyor)

Kaynak: Sözcü - Veli Toprak

500

