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Yargıtay'dan Abdullah Zeydan kararı! 'Mazbatası elinden alınabilir'

Yargıtay'dan Abdullah Zeydan kararı! 'Mazbatası elinden alınabilir'
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Gazeteci İsmail Saymaz, Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'a ilişkin "Yargıtay 3. Ceza Mahkemesi bugün kararını verdi. Çıkan kararda Abdullah Zeydan'ın cezasının infazını tamamladığına ilişkin Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararı bozuldu. Abdullah Zeydan'ın elinden mazbatası alınabilir" açıklamasında bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'ın 2016 yılında açılan dava dosyasından 6 yıl cezaevinde kalmış, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuran DEM Partili Zeydan, aday olmasıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmıştı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı infaz süresinin yanlış hesaplandığına ilişkin YSK'ya kanaat bildirmiş ve Zeydan'a mazbatası verilmemişti. Gelişmelerin ardından YSK Zeydan'a mazbatasını vermişti.

BAKANLIK YARGITAY'A BAŞVURDU

Tüm bunlarla beraber Adalet Bakanlığı, Abdullah Zeydan'ın memnu haklarını kullanmasına yönelik verilen kararın bozulması için Yargıtay'a başvurdu.

"MAZBATASI ELİNDE ALINABİLİR"

Yargıtay'ın kararını gazeteci İsmail Saymaz duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saymaz, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yasaklanmış haklarının iadesini (seçme-seçilme hakkı) sağlayan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4 Nisan 2023 tarihli kararını 'yanlış hesaplama' gerekçesiyle bozdu. Zeydan'ın mazbatası elinden alınabilir" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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