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Yargıtay başkanlık seçiminde 15. turda da sonuç çıkmadı

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart'ta dolması üzerine bitmesiyle beraber Yargıtay üyeleri, yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Ancak salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim 1 haftadır sürüyor.

13. TURDA EN AZ OYU AKARCA ALDI

Dün yapılan 13. tur oylamasında 103 oyla en az oyu alan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca bugün yapılan oylamaya katılamadı.

14. TURDA ALINAN OYLAR

Seçimin ilk 13 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, iki adayın katıldığı 14. tur oylaması yapıldı.

322 katılımın olduğu 14. turda alınan oylar şu şekilde:

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 112

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 111

Oyların 22'si boş, 77'si de geçersiz olarak kayıtlara geçti.

15. TURDA DA SEÇİLEMEDİ

14. tur oylamasında salt çoğunluğa ulaşılamaması nedeniyle yapılan 15. tur oylamasında da Yargıtay Başkanı seçilemedi. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 21 boş oy kullanıldı, 70 oy ise geçersiz sayıldı. 16. tur seçiminin bayram tatili sonrasına kaldığı bildirildi.

15. turda alınan oylar şu şekilde:

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 123

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 105

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Yargıtay 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (5)

Yavuz Şen:

Ne saçma bir seçim sistemi 15 tur ne demek ya.Bunlar böyle devam eder zor anlaşırlar.

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Nuri Aga:

15 günde Alper Gezeravcı uzaya gitti geldi bunlar Bi başkanı seçemedi.

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kerem can:

Kendi aralarında karar veremiyorlar kanunlarda karar verirken Allah yardım etsin.

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mesut akay:

Demek ki bu adayların hiç birini seçmek istemiyorlar yoksa 77 geçersiz 22 boş oy olmazdı

6
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Murat Emecen:

Bu sene de böyle olsun 30 40 50 tur olsun nolcak sanki

5
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