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Yargıtay Başkanı seçimleri 8'nci turunda da kazanan olmadı, yarış yarın devam edecek

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24 Mart 2020'de Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin bitmesiyle beraber Yargıtay üyeleri, yeni başkanının belirlemek için sandık başına gitti. Ancak 3 gündür devam eden yarışta salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 8 tur düzenlenen oy verme işlemi yine sonuçsuz kaldı. Üyeler, yarın 4'ncü günde düzenlenecek 9'ncu turda oy kullanacak. Seçimde Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez karşı karşıya gelecek.

BUGÜN YAPILAN 3 TURDA DA KAZANAN ÇIKMADI

Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu.Seçimin ilk 7 turunda hiçbir adayın 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün altı, yedi ve sekizinci tur oylamaları yapıldı. Sekizinci tur oylamada Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı.

Yargıtay Başkanı seçimleri 8'nci turunda da kazanan olmadı, yarış yarın devam edecekÖmer Kerkez

5 ADAYDAN GERİYE 2 KİŞİ KALDI

Yarın gerçekleştirilecek dokuzuncu turda, bugün en çok oyu alan iki isim yarışacak. Buna göre 9 ve 10'uncu tur seçimleri Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez arasında yapılacak. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Yargıtay Başkanı seçimleri 8'nci turunda da kazanan olmadı, yarış yarın devam edecekMehmet Akarca

Başkan adaylarının, düzenlenen 8 turda aldıkları oy sayıları şu şekilde;

1.tur

  • Mehmet Akarca: 88
  • Ömer Kerkez: 71
  • Muhsin Şentürk: 70
  • Adem Albayrak: 50
  • Ayhan Tuncal: 47

2. tur

  • Ömer Kerkez: 94
  • Mehmet Akarca: 82
  • Muhsin Şentürk: 74
  • Adem Albayrak: 46
  • Ayhan Tuncal: 36

3. tur

  • Mehmet Akarca: 110
  • Ömer Kerkez: 96
  • Muhsin Şentürk: 96

4. tur

  • Ömer Kerkez: 125
  • Muhsin Şentürk: 105
  • Mehmet Akarca: 96

5. tur

  • Ömer Kerkez: 127
  • Mehmet Akarca: 105
  • Muhsin Şentürk: 96

6.tur

  • Mehmet Akarca: 131
  • Ömer Kerkez: 98
  • Muhsin Şentürk: 99

7.tur

  • Mehmet Akarca: 120
  • Ömer Kerkez: 119
  • Muhsin Şentürk: 94

8. tur

  • Mehmet Akarca: 115
  • Ömer Kerkez: 123
  • Muhsin Şentürk:96
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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