Yargıtay Başkanı seçimleri 8'nci turunda da kazanan olmadı, yarış yarın devam edecek

24 Mart 2020'de Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin bitmesiyle beraber Yargıtay üyeleri, yeni başkanının belirlemek için sandık başına gitti. Ancak 3 gündür devam eden yarışta salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 8 tur düzenlenen oy verme işlemi yine sonuçsuz kaldı. Üyeler, yarın 4'ncü günde düzenlenecek 9'ncu turda oy kullanacak. Seçimde Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez karşı karşıya gelecek.

BUGÜN YAPILAN 3 TURDA DA KAZANAN ÇIKMADI

Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu.Seçimin ilk 7 turunda hiçbir adayın 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün altı, yedi ve sekizinci tur oylamaları yapıldı. Sekizinci tur oylamada Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı.

Ömer Kerkez

5 ADAYDAN GERİYE 2 KİŞİ KALDI

Yarın gerçekleştirilecek dokuzuncu turda, bugün en çok oyu alan iki isim yarışacak. Buna göre 9 ve 10'uncu tur seçimleri Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez arasında yapılacak. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Mehmet Akarca

Başkan adaylarının, düzenlenen 8 turda aldıkları oy sayıları şu şekilde;

1.tur

Mehmet Akarca: 88

Ömer Kerkez: 71

Muhsin Şentürk: 70

Adem Albayrak: 50

Ayhan Tuncal: 47

2. tur

Ömer Kerkez: 94

Mehmet Akarca: 82

Muhsin Şentürk: 74

Adem Albayrak: 46

Ayhan Tuncal: 36

3. tur

Mehmet Akarca: 110

Ömer Kerkez: 96

Muhsin Şentürk: 96

4. tur

Ömer Kerkez: 125

Muhsin Şentürk: 105

Mehmet Akarca: 96

5. tur

Ömer Kerkez: 127

Mehmet Akarca: 105

Muhsin Şentürk: 96

6.tur

Mehmet Akarca: 131

Ömer Kerkez: 98

Muhsin Şentürk: 99

7.tur

Mehmet Akarca: 120

Ömer Kerkez: 119

Muhsin Şentürk: 94

8. tur

Mehmet Akarca: 115

Ömer Kerkez: 123

Muhsin Şentürk:96