DEM Parti'li Temelli: Yargı paketi enflasyonu devam ediyor

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Yargı paketi enflasyonu devam ediyor. 12'nci Yargı Paketi hazırlanıyor. Yargı paketlerinin sonucuna dönüp baktığımızda, adaletsizlikler devam ediyor, ayrımcılık devam ediyor, eşitsizlik devam ediyor" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, 11'inci Yargı Paketi'nin 2025'in sonunda yasalaştığını belirterek, "Yargı paketi enflasyonu devam ediyor. 12'nci Yargı Paketi hazırlanıyor. Her defasında şunu dile getirdik; yargı paketleri mevcut adalet sisteminde bir iyileşme ortaya koyacaksa önemlidir. Fakat yargı paketlerinin sonucuna dönüp baktığımızda, adaletsizlikler devam ediyor, ayrımcılık devam ediyor, eşitsizlik devam ediyor. Özellikle İnfaz Kanunu'ndaki eşitsizliklerin devam ettiği bir yerde yargı paketleri, sadece günü kurtarmaya yönelik, kamuoyunu meşgul etmeye yönelik olma özelliğini taşıyor. Bunun ötesinde bir şey ifade etmiyor. Evet, 50 bin insan cezaevlerinden tahliye olacak ama yıl sonuna kadar 50 binden çok daha fazla insan cezaevine girecek. Suçlu odaklı olduğu için suçu ortadan kaldıracak bir yaklaşım söz konusu olmadığı için suçlu odaklı bu sistem, adaletsizlik üretmeye devam ediyor" diye konuştu.