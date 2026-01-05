Haberler

DEM Parti'li Temelli: Yargı paketi enflasyonu devam ediyor

DEM Parti'li Temelli: Yargı paketi enflasyonu devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yargı paketlerinin adaletsizlik, ayrımcılık ve eşitsizlikleri devam ettirdiğini belirterek, mevcut sistemin suçlu odaklı olduğunu vurguladı.

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Yargı paketi enflasyonu devam ediyor. 12'nci Yargı Paketi hazırlanıyor. Yargı paketlerinin sonucuna dönüp baktığımızda, adaletsizlikler devam ediyor, ayrımcılık devam ediyor, eşitsizlik devam ediyor" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, 11'inci Yargı Paketi'nin 2025'in sonunda yasalaştığını belirterek, "Yargı paketi enflasyonu devam ediyor. 12'nci Yargı Paketi hazırlanıyor. Her defasında şunu dile getirdik; yargı paketleri mevcut adalet sisteminde bir iyileşme ortaya koyacaksa önemlidir. Fakat yargı paketlerinin sonucuna dönüp baktığımızda, adaletsizlikler devam ediyor, ayrımcılık devam ediyor, eşitsizlik devam ediyor. Özellikle İnfaz Kanunu'ndaki eşitsizliklerin devam ettiği bir yerde yargı paketleri, sadece günü kurtarmaya yönelik, kamuoyunu meşgul etmeye yönelik olma özelliğini taşıyor. Bunun ötesinde bir şey ifade etmiyor. Evet, 50 bin insan cezaevlerinden tahliye olacak ama yıl sonuna kadar 50 binden çok daha fazla insan cezaevine girecek. Suçlu odaklı olduğu için suçu ortadan kaldıracak bir yaklaşım söz konusu olmadığı için suçlu odaklı bu sistem, adaletsizlik üretmeye devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

Hava bir anda değişecek! Kar yeniden geliyor, tarih de verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış

Vahşi cinayetin zanlısı detayları anlattı, mahkeme buz kesti
Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı

Hadise ve Gülşen'in menajeri restoranda gözaltına alındı