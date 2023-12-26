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Yapıcıoğlu "Özerklik tartışılmalıdır" dedi, Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt gecikmedi

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Genel Kurul'da yaptığı konuşmada "Tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir" ifadelerine yer veren HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözlerine yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, "Anayasa'mızın üçüncü maddesi açık. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. Bunun tartışılması söz konusu olamaz" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modellerinin tartışılması gerektiğini ifade etti. Büyük yankı uyandıran bu sözlere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR"

İsim vermeden Yapıcıoğlu'na Anayasa'nın 3. maddesini hatırlatan Bakan Tunç, "Anayasa'mızın üçüncü maddesi açık. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. Bunun tartışılması söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

YAPICIOĞLU NE DEDİ?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Olumlu ve olumsuz yönleriyle eyalet, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerine serbestçe tartışılabilmelidir diyoruz. Tamam mı? Siz eğer, lütfen... Eğer siz okuduğunuzu anlamıyorsanız o zaman buralarda oturmayın. Eğer siz okuduğunuzu anlıyor, bile bile çarpıtıyorsanız diyecek sözüm yok, kendinize yakışanı yapıyorsunuz" dedi.

TANSİYON YÜKSELDİ: UTANÇ DUYUYORUM

Yapıcıoğlu'nun açıklamalarına CHP sıralarından tepki geldi CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, "Son söz konuştuktan sonra bizimdir. Ben ona bir dakika cevap vereceğim. Bunu konuşan insanlar bu ülkede ne ilan ediliyor ve bu bütçeyi savunmayı bu beyefendiye bırakıyorlar. Ben bundan utanç duyuyorum dedim" ifdelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Yılmaz Tunç Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

ERKAN :

ne oldu akp liler ortağınız bölünme istiyor

Yanıtla1881
DİYARBEKİR:

hüdaparı severim ama bu saçmalıktan kurtulmaları lazım federasyon özerklik gibi şeyler ülkeyi böler hatta iç savaşa götürür zekeriya aklını başına al bizde hüdaparlıyız ama sana kimse böyşe bir talepte bulunmadı

Yanıtla3133
Kerim Girgin:

İç savaşa gerek yok eskiden olduğu gibi beyaz toroslar halleder o işi.

136
celal ödemiş:

Sayın D.Bahçeli size bu mesaj sizden cevap bekliyor Kamuoyu lakin geç kaldınız Adalet Bakanı sizden önce gereğini söyledi. Yine de şöyle bağıra bağıra bir dile getir sen. Özerlik demek bölünmek demek PKK yapamadığını bir yerlerden taviz alarak yapmaya çalışmak veya bir tansiyon ölçmek demek.

Yanıtla752
Orhan Aytekin:

Körler sağırlar birbirini ağırlar...

Yanıtla139
turgut aydın:

Ortağınızı iyi sarmalayın dolayın nasılsa kolkolasınız herzaman söylemek ve yapmak istediğiniz sözcü bir piyon bulundurursunuzzz

Yanıtla727
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