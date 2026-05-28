Haberler

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "CHP'nin tarihine bakıldığında bu tür tartışmalar ilk defa yaşanmıyor"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 'CHP'nin tarihine bakıldığında bu tür tartışmalar ilk defa yaşanmıyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP'deki kurultay tartışmalarının parti iç meselesi olduğunu belirtti. Ayrıca Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze'deki saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP'de yaşananların CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu belirterek, "CHP'nin tarihine bakıldığında bu tür tartışmalar ilk defa yaşanmıyor. Kurultayın usulüne uygun yapılmadığını iddia edenler de, dava açanlar da CHP'lidir. Devam eden bir yargı süreci vardır" dedi.

HÜDA PAR Batman İl Teşkilatının düzenlediği Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği program; HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Milletvekili Serkan Ramanlı, İl Başkanı Davut Şahin yanı sıra parti yöneticileri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Batman'daki parti binasında gerçekleştirilen programda vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Yapıcıoğlu, bayramların toplumsal birlik açısından önemine vurgu yaptı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Türkiye'nin onlarca yıldır uğraştığı bir şiddet sorunu var ve mutlaka bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Silah bir hak arama yöntemi değildir, olamaz. Herkes bunun sona ermesi gerektiği konusunda hemfikirdir. Çözüm yöntemleri konusunda farklı görüşler olabilir ama sonuç itibariyle aklıselimin galip geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Gazze'de yaşanan saldırılara da değinen Yapıcıoğlu, "Bölgedeki en önemli sorunlardan biri siyonist yayılmacılıktır. Artık bazı şeyleri gizleme ihtiyacı bile hissetmiyorlar. Müslümanların kendi aralarında birlik oluşturmaları artık bir zorunluluktur. Farklı inançlara mensup insanların da huzur ve güven içerisinde yaşayabileceği bir ortam inşa edilmelidir" ifadelerini kullandı.

CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, yaşanan sürecin CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu söyledi. "CHP'nin tarihine bakıldığında bu tür tartışmalar ilk defa yaşanmıyor. Kurultayın usulüne uygun yapılmadığını iddia edenler de, dava açanlar da CHP'lidir. Devam eden bir yargı süreci vardır" diyen Yapıcıoğlu, siyasetin toplumun sorunlarına odaklanması gerektiğini belirtti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor

İran ile müzakerelerde umutlandıran iddia! Gözler şimdi Trump'ta

Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak

Kılıçdaroğlu vekillere yazı gönderdi! Özgür Özel küplere binecek
Mardin'de yol verme kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı

Trafikte vahşet anları kamerada! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalça estetiği operasyonunda hayatını kaybetti

Daha seksi görüneceğim derken feci şekilde can verdi
Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek

Yeni yasa taslağı için tarih verdi: Bir sefere mahsus çıkarılacak
Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

Kral ve kraliçe de olsalar ayrı muamele görmediler
Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti

Avrupa'da fırtına estiren Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

CHP'de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik