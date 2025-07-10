Yapay Zeka 'Grok' ve Etik Sorumsuzluk Üzerine Uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yapay zeka 'Grok'un son güncellemesinin ardından dünya çapında bazı kullanıcılara küfürlü yanıtlar vermesine ilişkin, "Bu, basit bir yazılım hatası değil; ciddi bir etik ve toplumsal sorumsuzluktur. Hiçbir teknoloji platformu, insan onurunu ve toplumsal barışımızı hedef alan dezenformasyonun ve nefret söyleminin taşıyıcısı olamaz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sosyal medya platformu X'in yapay zekası 'Grok'un kullanıcılara verdiği küfürlü ve argo cevapların kabul edilemez olduğunu belirterek, teknolojiye olan güvenin bu tür olaylarla sarsıldığını kaydetti. Sayan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Grok vakası, yapay zekanın toplumsal değerlerimizi hiçe sayarak nasıl infial oluşturabileceğini bizlere açık biçimde gösterdi. Bu, basit bir yazılım hatası değil; ciddi bir etik ve toplumsal sorumsuzluktur. Hiçbir teknoloji platformu, insan onurunu ve toplumsal barışımızı hedef alan dezenformasyonun ve nefret söyleminin taşıyıcısı olamaz. Teknolojiye olan güven bu şekilde zedelenir. Biz yetişkinler bunun bir yapay zeka ürünü olduğunu ayırt edebiliriz. Peki ya dijital okuryazarlığı henüz yeterli seviyede olmayan çocuklarımız, gençlerimiz? Onları korumak, hepimizin en asli görevi. Bu, tüm dijital ekosistemimiz için ciddi bir güvenlik tehdididir. Teknoloji geliştiricileri şunu unutmamalıdır: Algoritmalarınızın tarafsızlığı, şeffaflığı ve hesap verebilirliği, yazdığınız kodlardan daha önemlidir ve bu müzakereye açık bir konu değildir. Etik ilkeler, inovasyonun merkezinde olmalıdır. Politika yapıcılar olarak görevimiz açık: Yapay zekanın kültürel çeşitliliğe, eşitliğe ve insan haklarına saygılı olmasını sağlayacak yasal çerçeveyi oluşturmalıyız. Teknoloji, coğrafi sınır tanımaz. İnsanlığın ortak değerlerini ve dijital geleceğini korumak için tüm ülkeleri, sorumlu bir yapay zeka anlayışı etrafında birleşmeye ve ortak hareket etmeye davet ediyoruz. Geleceğimizi ancak bu şekilde güvence altına alabiliriz." - ANKARA