Yalova'da sandık başlarında oy sayım işlemi başladı

Yalova'da Cumhurbaşkanı Seçimleri için saat 17.00 itibarıyla oylamanın tamamlanmasının ardından sandık kurullarında oy sayım işlemi başladı. Cumhurbaşkanı Seçimleri, Yalova kent merkezi ve ilçelerinde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. 200 binin üzerinde seçmenin bulunduğu Yalova'da sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 89 okulda kurulan 589 sandıkta vatandaşların oy kullandığı Yalova'da sandık kurulları oy sayım işlemlerine başladı. Sayımların tamamlanmasının ardından oylar il ve ilçe seçim kurullarına götürülecek.