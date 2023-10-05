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Yalıhüyük'e atanan Kaymakam Muhammed Sağır göreve başladı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02.10.2023 tarihli bakanlık onayı ile Muhammed Sağır Yalıhüyük Kaymakam vekili olarak görevine başladı. Hükümet Konağı önünde daire amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Muhammed Sağır makamına geçerek daire amirlerini kabul etti. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.