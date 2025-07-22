Yakın korumalarına bile emanet etmiyor! İşte İbrahim Kalın'ın yanından ayırmadığı çantanın sırrı

Yakın korumalarına bile emanet etmiyor! İşte İbrahim Kalın'ın yanından ayırmadığı çantanın sırrı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Meclis'teki lider görüşmelerine eşlik eden siyah çanta dikkat çekti. İçinde gizli belgeler olduğu öne sürülen çanta, devlet ciddiyetini simgeleyen sembolik bir unsur olarak yorumlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında Meclis'te yürüttüğü kritik temaslarla dikkat çekerken, yanında taşıdığı siyah çanta gündem oldu.

LİDERLERLE YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLDÜ

Kalın, Meclis temaslarının ilk gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Komisyon süreci öncesi son değerlendirmelerin yapıldığı öğrenilirken, Kalın AK Parti ve DEM Parti heyetleriyle de temaslarda bulundu.

ZİYARETLERİ DEVAM EDECEK

Ziyaretlerin devamında Kalın'ın bugün İYİ Parti, yarın ise CHP ile görüşmesi bekleniyor. Tüm partilerle yapılan bu temasların, toplumsal uzlaşıyı güçlendirmeyi ve yeni dönemin güvenlik vizyonunu ortak akılla şekillendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Yakın korumalarına bile emanet etmiyor! İşte İbrahim Kalın'ın yanından ayırmadığı çantanın sırrı

SİYAH ÇANTANIN SIRRI

Kalın'ın temaslar sırasında yanından ayırmadığı siyah çanta ise büyük dikkat çekti. Kulislerde dolaşan iddialara göre; çantanın içinde "çok gizli bilgiler, stratejik notlar ve özel belgeler" yer alıyor. Aynı zamanda bu çanta, devlet geleneği ve kurum ciddiyetini yansıtan sembolik bir unsur olarak da yorumlanıyor. Uzmanlara göre bu tarz semboller, özellikle yüksek düzeyli devlet görüşmelerinde hem prestij hem de kararlılık mesajı niteliği taşıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil

Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
DEM Parti, Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisinde el yükseltti

DEM Parti, Bahçeli'nin gündemi sallayan önerisinde el yükseltti
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret

Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
Ankara'da ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti

Ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yaw devlet sirri bu kadar basit mi, canta ile yanda mi gezdirilir... Ciddi bir havasi olsun diye gezdiriyordur cantayi...

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Bahçeliye getirdiği kürtçe albümler vardır.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Çanta içinde sinyal kesici yoksa ben de hiç bişi bilmiyorum....

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Gargaramelin sihirli iksirinin formülü var

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

çanta yanında olmasa yani kimse ciddiye almıyor mu ne saçma bir haber

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu! 4 futbolcu UEFA'ya bildirilmedi

Yıldız futbolcular yok! Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından 'sabotaj' çıktı

Vatandaşı isyan ettiren su kesintisinin altından "sabotaj" çıktı
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu boşaltıldı

Üç gündür süren yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.