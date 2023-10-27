Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı, Çocuk Devlet Korumasına Alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar üzerine yabancı uyruklu S.O'nun gözaltına, yabancı uyruklu çocuk A.S.O'nun da annesiyle birlikte devlet korumasına alındığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar üzerine yabancı uyruklu S.O'nun gözaltına, yabancı uyruklu çocuk A.S.O'nun da annesiyle birlikte devlet korumasına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan yabancı uyruklu S.O. iddialar üzerine kendi ikametgahından İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınmıştır. Yabancı uyruklu çocuk A.S.O. ise annesi S.A.M. ile birlikte yaşadığı kendi ikametinden çocuğun üstün yararı düşünülerek örselenmemesi adına tedbir amaçlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alınmıştır."