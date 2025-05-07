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Xi Jinping, İkinci Dünya Savaşı'nın Zafer Yıldönümüne Katılmak Üzere Rusya'ya Gitti

Xi Jinping, İkinci Dünya Savaşı'nın Zafer Yıldönümüne Katılmak Üzere Rusya'ya Gitti
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Moskova'da düzenlenen İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü etkinliğine katılmak üzere Rusya'ya geldi. Ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliğine katılmak üzere Rusya'ya geldi.

Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik saldırıları devam ederken, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümünü anma etkinliğine katılmak üzere çok sayıda lider Rusya'ya gelmeye başladı. Etkinliğe katılacak olan lider arasında yer alan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i taşıyan uçağı, Moskova yakınlarına düzenlenen İHA saldırısından sonra Vnukovo Uluslararası Havalimanı iniş yaptı. Söz konusu havalimanındaki uçuşlar, İHA saldırısı nedeniyle Xi'nin gelişinden üç saatten az bir süre önce askıya alınmıştı.

Xi'nin ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi ve cuma günü Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan askeri geçit törenine katılması bekleniyor.

Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Putin ve Xi'nin görüşmede, enerji işbirliği ile Çin'e yapılması planlanan ancak henüz inşası tamamlanmamış Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattı gibi "en hassas" konuları ele alacaklarını söyledi.

Moskova çok sayıda dünya liderini ağırlayacak

Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ederken, "Zafer Günü" kapsamında Moskova'ya 29 dünya liderinin gelmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta Zafer Günü vesilesiyle 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı almıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise ateşkese verdiği cevapta, 30 gün sürecek şekilde belirlenmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini açıklamıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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