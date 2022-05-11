Xi Jinping'den Ukrayna sorununda blok çatışmasına karşı ihtiyatlı olunması çağrısı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ilgili tarafların Rusya ve Ukrayna'nın müzakere yoluyla barışa yeniden dönmesini desteklemesi gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, ilgili tarafların Rusya ve Ukrayna'nın müzakere yoluyla barışa yeniden dönmesini desteklemesi gerektiğini belirtti. Rusya- Ukrayna çatışmalarının tırmanarak bloklar arasındaki zıtlaşmaya dönüşmesinin küresel güvenlik ve istikrar için daha büyük ve daha uzun vadeli tehditler oluşturacağını belirten Jinping, bunu önlemek için taraflara ihtiyatlı olma çağrısında bulundu. Çin'in barış görüşmelerini kendi yöntemiyle teşvik ettiğine işaret eden Jinping, Çin'in Avrupa'nın kendi güvenliği hakkında söz sahibi olmasına destek verdiğini sözlerine ekledi.

İki lider iki ülke ilişkilerini görüştü

Jinping ve Macron, Çin-Fransa ilişkileri ve Çin-AB ilişkileri hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Xi, iki ülke arasındaki işbirliğinde son 5 yılda verimli sonuçlar kaydedildiğini, Çin ve Fransa'nın iklim değişikliğiyle mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi konularda büyük ülkeler olarak sorumluluklarını üstlendiğini dile getirdi. Çin Devlet Başkanı Jinping, "İki ülke, birbirinin temel çıkarlarına ve başlıca kaygılarına saygı göstererek iki taraflı, Çin-AB çerçevesinde ve küresel düzeyde eşgüdüm ve işbirliğini sıkı bir şekilde yürütmeli" dedi.

Çin'in daha yüksek kaliteli Fransız ürünleri ithal etmeye istekli olduğunu ve Fransız finans ve yüksek teknoloji şirketlerinin Çin'de iş yapmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Jinping, Fransa'ya Çinli şirketlere adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlama çağrısında bulundu. Jinping konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çin ve Fransa gerçek anlamda çok taraflılığı uygulamalı, merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı ve uluslararası hukuk temelinde oluşturulan uluslararası düzen ile uluslararası sistemi desteklemeli, çok kutupluluğu ve ekonomik küreselleşmeyi ilerletmeli, iklim değişikliği ile mücadele ve biyolojik çeşitliliği koruma gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeli. Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi, Çin, AB ve bütün dünya halklarının çıkarlarına uygundur."

Jinping, AB dönem başkanlığını yürüten Fransa'ya Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı gelişimini teşvik etmede olumlu bir rol oynama çağrısında bulunarak, iki tarafı sivil amaçlı nükleer enerji ile havacılık ve uzay gibi alanlarda işbirliğini sürdürmeye ve yapay zeka ile temiz enerji gibi alanlardaki işbirliğini teşvik etmek için çabaları artırmaya çağırdı.

Macron, Fransa'nın AB-Çin ilişkilerini ilerletmede olumlu rol oynamaya istekli

Fransa ve Çin'in Ukrayna konusunda birçok ortak anlayışa sahip olduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, Fransa'nın Çin'le ikili ve çok taraflı olarak daha yakın eşgüdüm ve işbirliği yürütmeye hazır olduğunu söyledi. Macron, Fransa ve Avrupa Birliği'nin stratejik özerklikte ısrar ettiğini, blok zıtlaşmasından yana olmadığını ve buna katılmayacağını vurguladı. Fransa ile Çin arasındaki işbirliğinde son 5 yılda kaydedilen verimli sonuçları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Macron, önümüzdeki 5 yıl içinde tarım, havacılık, sivil nükleer enerji ve kültür gibi alanlarda Çin ile işbirliğini derinleştirmenin yanı sıra, iklim değişikliği ile mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi alanlardaki işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti. Macron ayrıca, Fransa'nın AB-Çin ilişkilerini ilerletmede olumlu rol oynamaya istekli olduğunu sözlerine ekledi. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı / Politika