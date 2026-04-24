WSJ, ABD'nin Ankara Büyükelçisini Türkiye yanlısı olmakla suçladı

Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı Antalya Diplomasi Forumu'ndaki açıklamalarından dolayı Türkiye yanlısı olmakla suçladı.

ABD'nin en yüksek tirajlı ve en etkili gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Türkiye'nin dış politika pozisyonlarını korumakla suçladı. "Tom Barrack'ın kendi Orta Doğu politikası var" başlıklı haberde, "Amerikalı büyükelçilerin görev yaptıkları yerlerde ABD politikasını savunmaları beklenir, kendilerine ev sahipliği yapan ülkeleri ABD'nin politikasına karşı savunmaları değil. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a bunun hatırlatılması gerekiyor olabilir" denildi.

Barrack'ın Orta Doğu'da güçlü lider rejimlerinin başarılı olduğu şeklindeki açıklamalarının da eleştirildiği yorumda, "Barrack, Antalya Diplomasi Forumu'nda 30 dakika içerisinde Orta Doğu'ya demokrasiden uzak durma telkininde bulunmayı, Hizbullah ile işbirliğini teşvik etmeyi, Lübnan'daki ateşkesi küçümsemeyi, Lübnan'daki görüşmelere İran'ın da dahil edilmesi çağrısı yapmayı, Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi alımını hafife almayı ve Türkiye adına İsrail'i tehdit etmeyi başardı" denildi.

Amerikan menfaatlerinden çok İsrail'in menfaat ve hassasiyetlerine yoğunlaşılan yazıda Büyükelçi Barrack'ın "Hizbullah'ın aynı zamanda bir siyasi örgüt olduğu" ve "İsrail ile Hizbullah'ın aynı ölçüde güvenilmez oldukları" açıklamaları da şiddetle eleştirildi. ABD Büyükelçisinin Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasına rağmen F-35 savaş uçağı satılmasını da savunduğu belirtilen yorumda, "Kendisi bu durumu, Yunanistan'ın 1990'lı yıllarda Kıbrıs üzerindeki bir anlaşmazlığı çözmek amacıyla edindiği S-300 hava savunma sistemleriyle bir tuttu. Oysa bu alım, ilgili ABD yaptırımları yürürlüğe girmeden çok önce gerçekleşmişti" denildi.

Suriye'deki terör örgütü PKK uzantısı gruplar için "Kürt müttefiklerimiz" ifadesinin kullanıldığı yorumda Büyükelçi Barrack, Suriye'de izlediği politikayla DEAŞ mahkumlarını koruyan "müttefikleri" sırtlarından bıçaklamakla suçlandı.

Antalya Diplomasi Forumu'nda kendisine İsrail'in Türkiye'den korkup korkmadığı sorulduğunda Barrack'ın İsrail'e geri adım atma uyarısı yaptığı ve "Türkiye, öyle hafife alınacak bir ülke değil" açıklamasını yaptığına dikkat çekilen yorumda, "Bu da ne demek oluyor? Bunun yerine Erdoğan'a Hamas'ı methetmekten geri durmasını tavsiye etmesi gerek" ifadelerine yer verildi. - WASHINGTON

