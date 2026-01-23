Haberler

Vietnam'da Komünist Parti Genel Sekreteri To Lam yeniden görevde


Vietnam Komünist Partisi, hızlı reformları sürdürme taahhütleriyle To Lam'i genel sekreter olarak yeniden seçti. Lam, 180 oyla bu görevi yeniden üstlenirken, halkın beklentilerini karşılamak için çalışacağını belirtti.

Vietnam Komünist Partisi, hızlı reformları sürdürme taahhütleriyle To Lam'i genel sekreter olarak yeniden seçti.

Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi çeşitli konuları görüşmek üzere başkent Hanoi'de toplandı. Vietnam Komünist Partisi, hızlı reformları sürdürme taahhütleriyle To Lam'i genel sekreter olarak yeniden seçti. Partinin 5 yılda bir düzenlenen kongresinin başkenti Hanoi'deki kapanışında yapılan açıklamada, To Lam'in "oy birliğiyle" genel sekreterlik görevine yeniden seçildiği belirtildi.

Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Tran Thanh Man, parti liderinin bu görevi sürdürmesi için 180 oydan 180'ini aldığını açıkladı.

68 yaşındaki Lam, kongrenin sonunda ve yeniden atanmasının ardından yaptığı konuşmada Vietnam halkının beklentilerini karşılamak için çok çalışacağını söyledi.

Vietnam'da iktidarda bulunan Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreterliği ülkedeki en yüksek makam olarak kabul ediliyor. - HANOİ

