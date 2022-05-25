Video tartışmasının ardından Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında 116 bin tweet atıldı - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda, "TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar lira ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildi" iddiasında bulundu.

"AKIL VE İZAN DIŞI İDDİALAR"

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt veren TÜRGEV ve Ensar Vakfı, "Baştan sona bir FETÖ kumpası görüntüsünü andıran bu akıl ve izan dışı iddiaları cevaplamaya tenezzül etmemiz, iddia sahiplerine biçtiğimiz değerden değil kamuoyuna duyduğumuz saygıdandır" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU VE ERDOĞAN GÜNDEM OLDU

CHP liderinin sosyal medya hesabından yayınladığı videonun ardından konuyla ilgili çok sayıda tweet atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşamdan bu yana sosyal medyadaki gündem sıralamasından inmedi. İddiaları destekleyen ya da eleştiren binlerce mesaj paylaşıldı.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA 267 BİN TWEET ATILDI

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'den alınan verilere göre; video tartışmalarının ardından Twitter'da Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin tweet atıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet paylaşımı yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVA AÇIYOR

Kılıçdaroğlu'nun videoyu yayınlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili bugün karşı atağa geçti. Erdoğan, avukatlarına verdiği talimatta Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvurulmasını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi.

Haberler.com - Politika