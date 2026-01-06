Venezuela'nın muhalefet lideri Machado: 'Ekim ayından beri Trump'la görüşmedim'

Venezuela muhalefet lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, Ekim ayından beri ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmediğini söyledi.

Venezuelalı muhalif lider ve Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, Fox News kanalına röportaj verdi. Machado, ABD ordusunun 3 Ocak Cumartesi günü Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyup ABD'ye götürmesine yönelik, "3 Ocak, adaletin bir tiranlığı yendiği gün olarak tarihe geçecek. Bu bir dönüm noktası. Bu sadece Venezuela halkı ve geleceğimiz için değil, insanlık, özgürlük ve insan onuru için de büyük bir adım" ifadelerini kullandı. Machado, "Venezuela'yı Amerika kıtasının enerji merkezi haline getireceğiz. Hukukun üstünlüğünü getireceğiz. Pazarları açacağız. Yabancı yatırımlara güvenlik sağlayacağız. Ülkelerinden kaçmak zorunda kalan milyonlarca Venezuelalıyı geri getireceğiz, güçlü, müreffeh, açık bir toplum kuracağız. Bu sosyalist rejimin, suçlu rejimin halkımıza getirdiği tüm yıkımı geride bırakacağız ve Venezuela'yı Latin Amerika'da ABD'nin ana müttefiki haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Ekim ayında layık görüldüğü Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Donald Trump'a ithaf ettiğini hatırlatan Machado, "Bunu Başkan Trump'a ithaf ettim çünkü o noktada bunu hak ettiğine inanıyordum. Birçok insan, hatta çoğu insan, 3 Ocak Cumartesi günü başardığı şeyin imkansız olduğunu söyledi. Yani, Ekim ayında bunu hak ettiğine inanıyorsam, şimdi düşünün. Bence dünyaya ne demek istediğini kanıtladı" ifadelerini kullandı. Machado, Trump yönetiminin icraatlarının ardından ülkenin geleceği konusunda umutlu olduğunu ifade etti. Machado "Bugün Venezuela halkı adına bu uyuşturucu terör rejimine karşı cesur vizyonu, aldığı önlemler ve Maduro'yu adalete teslim etmek için attığı tarihi adımlar için ne kadar minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu sayede 30 milyon Venezuelalı özgürlüğe daha yakın hale geldi, aynı zamanda ABD de bugünlerde daha güvenli bir ülke" diye konuştu.

"Ekim ayından beri Trump'la görüşmedim"

Machado, "Nobel Barış Ödülü'nün açıklandığı gün olan 10 Ekim'de Başkan Trump ile görüştüm, ancak o zamandan beri görüşmedik" ifadelerini kullandı. Nobel

ödülünü almak üzere Aralık ayında Norveç'e gitmek için Venezuela'dan ayrılan ve henüz ülkeye dönmeyen Machado, Venezuela'ya dönüş planının sorulması üzerine, "En kısa sürede eve dönmeyi planlıyorum" dedi.

Maduro yönetimine karşıtlığıyla biliniyor

Venezuela'da 1967 yılında doğan Maria Corina Machado, ülkesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı mücadelesi ile tanınıyor. 2002 yılında siyasete giren ve günümüzdeki Maduro aleyhindeki muhalefetin lideri olarak kabul edilen Machado, ilk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olmuş, ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetmişti. 2023'te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı seçiminde muhalefetin adayı olan Machado, daha sonra yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edilmesi sonucu yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı. Seçimlerde muhalefetin Maduro'ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülkedeki protestoların yüzü olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024'te kamuoyu önünden çekilmiş, Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti.

Venezuela muhalefet lideri Machado, "Venezuela halkının demokratik hakları için gösterdiği mücadelesi" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. - KARAKAS