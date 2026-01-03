Haberler

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez: "Venezuela'nın tek devlet başkanı Maduro'dur"

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkede yaşanan siyasi gerginlikler sonrası ABD'nin müdahalelerine karşı çıkarak, Venezuela'nın tek devlet başkanının Nicolas Maduro olduğunu vurguladı. Rodriguez, halkı birlik olmaya çağırdı ve ülkesinin bağımsızlığını savunacağını belirtti.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, "Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaktır. Venezuela'nın tek bir devlet başkanı vardır, o da Nicolas Maduro'dur" dedi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülke dışına çıkarmasının ardından kameraların karşısına geçti. Rodriguez, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'nun yanı sıra diğer Venezuelalı yetkililerle bir araya geldi. Rodriguez, Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması çağrılarını yinelerken, Venezuela halkına ülkelerini savunmak için sakinlik ve birlik çağrısında bulundu. Rodriguez, ABD'nin müdahalesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin yeni yönetimine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinin devlet başkanı olarak yemin ettiğine yönelik açıklamalarını yalanlayan Rodriguez, "Venezuela'nın tek bir devlet başkanı vardır, o da Maduro'dur" vurgusunu yaptı.

Trump, Rodriguez'in yemin ettiğini söylemişti

Trump, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin gerçekleştirdiği basın toplantısında Rodriguez'e değinerek Venezuela'nın yönetimine ilişkin, "Biz çekilip gidersek kim devralacak? Devralacak kimse yok. Maduro tarafından atanmış bir başkan yardımcısı var. Şu anda Başkan yardımcısı sanıyorum başkan konumunda. Kısa süre önce başkan olarak yemin etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile uzun bir görüşme yaptı ve 'Neye ihtiyacınız olursa yapacağız' dedi. Çok nazikti ama zaten başka seçeneği yok" demişti. - KARAKAS

