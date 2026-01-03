Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: "Maduro ve eşinin nerede olduğunuz bilmiyoruz"

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in nerede olduğunu bilmediklerini belirterek hayatta olduklarına dair kanıt talep etti. Savunma Bakanı Lopez ise ABD'nin saldırılarına karşı direniş çağrısı yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in nerede olduğunu bilmediklerini, hükümetin hayatta olduklarına dair kanıt istediğini belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonla ülke dışına çıkarılmasının yankıları sürüyor. Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, hükümetin Maduro'nun ve First Lady Cilia Flores'in nerede olduğunu bilmediğini aktardı. Rodriguez, hükümetin her ikisi için de "acil olarak hayatta olduklarına dair kanıt" istediğini belirtti.

Savunma Bakanı Lopez'den "direniş cephesi" çağrısı

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise yaptığı açıklamada, ABD'nin gece saatlerinden bu yana ülkeye gerçekleştirdiği saldırıların ardından hükümetin ölü ve yaralılarla ilgili bilgileri derlediğini, saldırıların sivil yerleşim bölgelerini hedef aldığını belirtti. Bakan Lopez, Venezuela'nın yabancı birliklerin varlığına "direneceğini" vurguladı. Ülke genelinde askeri güçlerin konuşlandırıldığını duyuran Lopez, Venezuela'ya karşı şimdiye kadarki "en kötü saldırı" karşısında "direniş cephesi" oluşturulması çağrısında bulundu. Lopez, "Bize saldırdılar ama bizi boyun eğdiremeyecekler" dedi. Sakinlik ve birlik çağrısında bulunan Lopez, anarşi ve düzensizliğe karşı uyararak, "Düşmanın aşılamaya çalıştığı paniğe kapılmayalım" ifadelerini kullandı. - KARAKAS

