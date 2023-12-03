Veli Arslan, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı

İş insanı Veli Arslan, düzenlediği kahvaltı organizasyonunda 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerde AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Arslan, "Sancaktepe için varız, insanlık için varız, gençler için varız diyerek yola çıkacağız" dedi.

Veli Arslan, dün Sancaktepe Veli Arslan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın mensupları ile bir araya geldi. ASKON Yönetim Kurulu üyeliği, Ataşehir Tokatlılar Dernek Başkanlığı, İstanbul Tokatlılar Yönetim Kurulu üyeliği, Tokat Konfederasyonu gibi STK'larda yer alan Veli Arslan, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanlığı için aday adaylığını basına açıkladı. "Rotamız Belli Türkiye Yüzyılına Yakışır Bir Sancaktepe" ve "Sancaktepe için varız sizin için varız" kampanyalarıyla başlangıcını gerçekleştirdiğini söyleyen Arslan, "Sancaktepe ve İstanbul'da yeniden diyerek Cumhurbaşkanımızın çizdiği rotada tüm misafirlerimizle seçim çalışması kampanyası başlattığımız bu seçim kampanya ofisinde çok güzel çalışmalar yapacağımızı biliyoruz" dedi.

"SANCAKTEPE'DE ÇOK DAHA ÖZEL İŞLER YAPTIK"

Sancaktepe'de mahallelerin, sokakların, sitelerin sorunlarını bildiğini ve bu yüzden gayretle mücadele edeceğini ifade eden Arslan, "14 Mayıs seçimlerinde henüz adaylığımız açıklanmadan, seçim koordinasyon merkezimizi mart ayının başında açmıştık. İstanbul birinci bölge seçim bölgesinde tüm ilçelerimizi detaylı bir şekilde gezdik. Sancaktepe'de ise çok daha özel işler yaptık. Sancaktepe'de hem hemşerilerimizin olması hem görev yerimizin buraya çok bölünmesinden sebep yaklaşık 490 bin nüfus, 355 bin seçmen, 19 mahalle ve girilmedik sokak bırakmadık. Biz sahaya hakimiz" diye konuştu.

"SANCAKTEPE İÇİN VARIZ, İNSANLIK İÇİN VARIZ, GENÇLER İÇİN VARIZ DİYEREK YOLA ÇIKACAĞIZ"

Adaylığı kesinleşirse tüm sokaklara, mahallelere çok güçlü bir ekip ve 3 bin 500 metrekare seçim ofisi ile hazır olduğunu belirten Arslan, "Seçim ofisimizde, yemekhanesinden, bekleme salonuna kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. Bizler komşularımızı, Sancaktepe'de yaşayan akrabalarımızı, arkadaşlarımızı hepsini seçim koordinasyon merkezinde misafir edeceğiz. Adaylığımız açıklanması ile birlikte çok güçlü şekilde 19 mahallenin tamamına ineceğiz ve 29 Mart gecesine kadar çalışmalara, gayrete, mücadeleye devam edeceğiz. Sancaktepe için varız, insanlık için varız, gençler için varız diyerek yola çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"SANCAKTEPE'Yİ İSTANBUL'DA EN GÜÇLÜ İLÇEMİZ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Arslan, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Sancaktepe'de birçok sorun var. Halihazırda mevcut belediye başkanımız ve önceki dönem belediye başkanlarımızın yaptığı hizmetlere ilave Sancaktepe'yi daha yaşanabilir ilçe haline getirmek için gayret edeceğiz. Sorunlarını yaklaşık 6 aydır hazırlamış olduğumuz raporlarla ve şehir planlamacılarıyla çok güzel bir şekilde hazırladık. Biz ve ekibimiz Sancaktepe'nin tüm sorunlarını ele aldık. Biz sorunlarını biliyoruz, çözümlerini de biliyoruz. Özellikle uzun yıllardır yapmış olduğumuz ticaret ve iş insanı olmamız sebebiyle sorunlarının ne kadar kolay çözüleceğinin öngörüsünün önceden tespitini yapabiliyoruz. Bugün Sancaktepe'de sorunların neler olduğunu ve çözümlerinin neler olması gerektiği anlamında da iyi bir ekibimiz var. Bizler göreve tebliğ edildikten sonra tüm Sancaktepe'ye çok güzel hizmetler edeceğimizin, 5 yıl Sancaktepe'nin tüm sokaklarını gezeceğimizin buradan taahhüdünü veriyoruz. Bölgenin bizi iyi tanımasının sebebi uzun yıllardır bölgede iş insanı olmamız nedeniyle Sancaktepe'de tüm STK, tüm kamu kurum kuruluşlarımıza ve bölgedeki vatandaşa imkanımız kadar destek olmaya çalışmamızdır. Görev tebliğ edildikten hemen sonra, lansmanını da sizlerle birlikte yaparak Sancaktepe'yi İstanbul'da en güçlü ilçemiz haline getireceğiz. İddialıyız kararlıyız."