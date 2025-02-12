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Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

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Milletvekillerine trafik cezası muafiyeti uygulamasını kamuoyuna duyurduğu ve karşı çıktığı için vekil arkadaşları tarafından eleştirildiğini belirten eski vekil ve sanatçı Sabahat Akkiraz, "Tepki verenler halk olmadıktan sonra önemli değil" ifadelerini kullandı.

TBMM'de onaylanırsa yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, mevcut vekillerin 2 aracının, eski vekillerin de bir aracının trafik cezasından muaf olacağı gündeme gelmişti. Mevcut vekillere tanınan bu hakkın eski vekilleri de kapsamasıyla 3 bin 600 vekili muafiyetten yararlanacak.

KAMUOYUNA SABAHAT AKKİRAZ DUYURDU

Büyük tepki çeken uygulamaya karşı çıkanlardan biri de eski CHP Milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz'dı. X hesabından yaptığı paylaşımla bu haksız uygulamayı kamuoyuna duyuran Akkiraz, "TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığından aradılar dilekçeyle başvurursam 1 aracım trafik cezalarından muaf olacakmış! Neden? Kurallara uymama hakkım mı var? Kurallar herkes içindir. Geçiş üstünlüğü olan araçlar kanunla belirlenmiştir. Bırakın kendinize sürekli imtiyaz almayı" ifadelerine yer vermişti.

Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

MİLLETVEKİLLERİ TEPKİLİ

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yaparak uygulamayı duyurduğu ve karşı çıktığı için milletvekilleri tarafından kendisine tepki gösterildiğini belirten Akkiraz, "Eski bir vekil arkadaşım aradı. Sana çok tepki var dedi! Milletvekillerine trafik cezası kesilmemesi için gelen düzenlemeyi duyurduğum ve karşı durduğum içinmiş! Tepki verenler halk olmadıktan sonra önemli değil dedim. Dün de yanlıştı. Yarın da yanlış olacak" dedi.

İşte Akkiraz'ın o paylaşımı;

Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıBlackened:

Demek ki 550 vekil arasında "vatandaşlık" bilinci olan tek vekil Sabahat hanımmış.Chp li değilim, tebrik ederim kendisini

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Haber YorumlarıERCAN GÜL:

Vekiller millete örnek olmalı.

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Haber Yorumlarıtycoon null:

ya bu nasıl bir utanmazlık

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Bunlara verilen her hak haram ziyan

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

ohh ne güzel dünya, ömür boyu ceza muafiyeti

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

sayın vekillerim 300 kilometre hızla araç kullanabilirsiniz vekil fazlalığı var bu yüzden bu kanun çıktı

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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

hiç biriniz Sebahat abla kadar edemezsiniz

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Haber Yorumlarısirius-A null:

helal olsun sabahat abla

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Sabahat AKKİRAZ adam, adam , Siz makarnacılar hala AKP deyin durun . Utanmadan birde millete neden söyledin diyorlar . Yemin ediyorum bu AKP den tiksiniyorum .

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Olsun padisahima iman kulluk gorevimiz

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