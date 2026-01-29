Haberler

Vekil maaşıyla ilgili sözleri gündem olan AK Partili vekil geri adım attı

Vekil maaşıyla ilgili sözleri gündem olan AK Partili vekil geri adım attı Haber Videosunu İzle
Vekil maaşıyla ilgili sözleri gündem olan AK Partili vekil geri adım attı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emekli maaşının yetmediğini ifade ettiği sözleri ile kamuoyunun gündemine oturan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, geri adım attı. Özcan, "Samimi bir ortamda, espri mahiyetinde söylediğim sözler. Yoksa milletvekili maaşıyla ilgili benim bir derdim yok. Maaşın yetmediğiyle ilgili bir cümlem yok. Ama milletvekillerinin harcamalarının da yüksek olduğunu kamuoyunun takdirine sunuyorum." dedi

Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın katıldığı bir etkinlikte emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündemi en çok meşgul eden konular arasına girdi.

Kendisinin aldığı emekli maaşı ve milletvekili maaşının yetmediğini savunan Özcan, "Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın. Arabayı devlet veriyor zannediyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Beş defa zam yaptılar." dedi.

"ESPRİ MAHİYETİNDE SÖYLEDİM SÖZLER"

Bu sözleri çokça tartışılan Özcan, BirGün TV'den Zafer Arapkirl'ye konuştu. "Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et" açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özcan, "Bunu konuşmayı anlayabilmeniz için o gün bizim yanımızda, o ortamda oluyor olmanız lazım. Biz bunu o samimi ortamda bir espri mahiyetinde söylüyoruz. Yoksa bizim milletvekili maaşlarıyla bir derdim yok. Bunun yetmediğiyle ilgili bir cümlem yok ama milletvekillerinin de harcamalarının yüksek olduğunu bu gerçeği de bilmesi gerektiğini kamuoyunun takdirine sunuyorum."dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor

Düğünlerde çeyrek takmak hayal oldu! Güncel fiyatına bakın
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı

Faturalar zamlı mı gelecek? Bakan Bayraktar'ın yanıtı hayli net
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi

Et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot ilimiz bile belli oldu