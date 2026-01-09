Haberler

Vekil Çopuroğlu, İncesu'daki sağlık hizmetlerini inceledi

Güncelleme:
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; saha çalışmaları çerçevesinde İncesu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında hastane çalışanlarıyla bir araya gelen Çopuroğlu; fedakarca yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, tedavi gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane birimleri gezilerek sunulan sağlık hizmetleri yerinde inceleyen Çopuroğlu; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığa verdiği önem ve insanı merkeze alan bakış açısının, Türkiye genelinde hayata geçirilen güçlü sağlık yatırımlarıyla açıkça görüldüğünü ifade etti. Çopuroğlu; bu vizyonun ilçelerde de modern, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmetleri olarak vatandaşlara yansıdığını vurguladı.

Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Kayseri'nin her ilçesinde olduğu gibi sağlıkta da güçlü Türkiye hedefi istikametinde sahada olmaya devam edeceklerini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
