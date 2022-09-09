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Vedat Milor "Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?" diye anket yaptı, yüzde 66 aynı isim üzerinde karar kıldı

Politika Haberleri

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından "Millet İttifakı'nın adayı olsun?" başlıklı bir anket yaptı. 150 bin kişinin katıldığı ankette oyların yüzde 66.6'sını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı.

Gastronomi ve yemek kelimeleri bir araya geldiğinde Türkiye'de aranan isimlerin başında gelen Vedat Milor, 'Dahiyane bir anket' diyerek sosyal medya hesabından gündeme yön verdi. Vedat Milor, muhalefetin adayı konusunda dört ismi öne çıkararak soru sordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ankette ikinci sırada yer aldı.

MANSUR YAVAŞ BÜYÜK FARK ATTI

Vedat Milor'un yaptığı ankette birinci çıkan isim uzak ara farkla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş, 150 bin kişinin katıldığı anketteki oyların %66.6'sını aldı. Son dönemlerde adı sıklıkla aday olarak gündeme getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise %18.2'de kaldı.

AKŞENER VE İMAMOĞLU'NA BÜYÜK ŞOK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ankette üçüncü sırada yer alırken İYİ Parti lideri Meral Akşener son sırada kaldı. İmamoğlu'nun oy oranı %12.6, Akşener'in oy oranı ise %2.7 oldu.

İşte o anket ve çıkan sonuç;

Vedat Milör 'Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?' diye anket yaptı, yüzde 66 aynı isim üzerinde karar kıldı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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Yorumlar (3)

Arman Usa:

Cuneyt ozdemir ayni anketi 400 bin kisiyle yapti, merak eden you tube den baksin ayni sonuc orada %70 lerde

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Metin Yalcin:

150 bin kişilik anket ise dikkate almaya değer, ancak Vedat Milor takipçileri genelde bol paralı adamlar, sıradan, orta ve alt gelirliler değil hata payı yüksek olur diye düşünüyorum ..

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seyfullah aydın:

hazır olmuşken kahtalı mıçıda anket yapsın

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