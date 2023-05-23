Vecdet Öz: Sinan Oğan bana 'Erdoğan'a destek verirsek yönetim kadrosunda olabiliriz' dedi

14 Mayıs seçiminin ardından dağılan ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararının arkasında makam elde etme amacı olduğunu söyledi. Öz, ittifakı dağıtan toplantıda Oğan'ın "Bizim oylarımızdan az bir bölümü bile onların tekrar iktidara gelmesini sağlayacak. Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz" dediğini belirtti.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından dağılan ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, ilk tur seçimlerinde aday gösterdikleri ve yüzde 5.17 oy oranına ulaşan Sinan Oğan'ın 2. tur kararıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

OĞAN'IN 2. TUR KARARI İÇİN OLAY SÖZLER

Katıldığı canlı yayında Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermesiyle ilgili konuşan Öz, Oğan'ın bu kararı makam elde etmek için aldığını iddia etti.

"ORADA YÖNETİM KADROSUNDA DA OLABİLİRİZ"

Sinan Oğan ile aralarında geçen bir konuşmayı da aktaran Adalet Partisi lideri Öz, "Ben sebebini sordum. Bana 'Hocam, yüzde 49 buçuk aldı AK Parti. Biz destek verirsek seçilme ihtimali yüksek. Bizim oylarımızdan az bir bölümü bile onların tekrar iktidara gelmesini sağlayacak. Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz' dedi. Ben de 'Biz AK Parti karşıtlığı üzerinden siyaset yapıyoruz. Biz muhalefetiz. Bir makam veriyor diye mi tercih edeceğiz? Benim siyasi ahlakıma uygun değil' dedim."

"GAFFAR OKKAN'IN, KONCA KURİŞ'İN KEMİKLERİ SIZLAMAZ MI?"

Sinan Oğan'a Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı nedeniyle tepki gösteren Öz, "Sinan Oğan Bey geçmişte 'HÜDA-PAR ile bir ülkücü seçmeni aynı sandığa kessen götüremezsin' dedi. 15 gün sonra ne değişti? Gaffar Okkan'ın, Konca Kuriş'in kemikleri sızlamaz mı? Sinan Oğan nasıl bunun hesabını verecek?" diye sordu.

"ÜLKENİN GELDİĞİ DURUM BÖYLE İLKESİZ SİYASET YÜZÜNDENDİR"

Makam hesabı yaparak yola çıkmadıklarını belirten Öz, "Siyaset ilkeli yapılmak zorunda, etik olmak zorunda. Ülkenin geldiği durum böyle ilkesiz siyaset yüzündendir" dedi.

"O SEÇMEN OĞAN'A AK PARTİ'YE GİTSİN DİYE Mİ OY VERDİ"

"Şimdi Sinan Oğan 2 milyon 800 bin seçmenin yüzüne nasıl bakacak? O seçmen Sinan Oğan'a AK Parti'ye gitsin diye mi oy verdi?" diye soran Öz, "Bu seçmen Sinan Oğan'a oy vermedi. Ümit Özdağ'a da, bana da oy vermedi. Tepki oyudur bu. Bizim söylemlerimize oy verdiler" ifadelerini kullandı.