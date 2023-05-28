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Varto'da oy kullanma işlemi sorunsuz devam ediyor

Varto'da oy kullanma işlemi sorunsuz devam ediyor

Politika Haberleri

Muş'un Varto ilçesinde Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde devam ediyor. 28 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde Varto ilçesindeki vatandaşlar sorunsuz bir şekilde oy kullanmaya devam ediyor. 100 köy ve 7 mahallede ikamet eden 20 bin 505 seçmenin oy kullanacağı seçimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Muş'un Varto ilçesinde Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

28 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde Varto ilçesindeki vatandaşlar sorunsuz bir şekilde oy kullanmaya devam ediyor. 100 köy ve 7 mahallede ikamet eden 20 bin 505 seçmenin oy kullanacağı seçimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

28 Mayıs Seçimi Türkiye Varto Muş Politika Haberler

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