Varank, Bursa Gastronomi Festivali'nde Özgür Özel'in börek tavrını eleştirdi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 5'inci Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nde vatandaşlara börek dağıttı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'nin katkılarıyla şehrin köklü mutfağını dünyaya tanıtmak, asırlık gastronomi kültürünü gün yüzüne çıkarmak ve yerel üreticileri görünür kılmak amacıyla düzenlenen 5'inci Bursa Uluslararası Gastronomi Festivaline katıldı. Alandaki stantları gezen Varank, festivale katılan vatandaşlara da börek dağıttı.

'GERİ ÇEVİRMENİN ÖTESİNDE BİR HAREKET MAALESEF'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Bursa'daki programı sırasında partinin kadın kolları üyesi tarafından kendisine ikram edilen böreği geri çevirdiğini belirten Mustafa Varank, "Ben görüntüleri izledim. O, böyle geri çevirmenin biraz ötesindeydi maalesef. Adeta vatandaşı azarlar gibi, itiş kakışla, ikramda bulunan bir vatandaşa öyle davranmak. Daha sonra sizler de izlemişsinizdir, soru soran bir vatandaşa 'Allah kahretsin' diyerek bela okumak, aslında bir siyasetçinin yapmaması gereken işler. Yani ben bile o görüntülerden hem rahatsız oldum hem üzüldüm. Ama biliyorsunuz, eskisi de yenisi de bu arkadaşlar siyasette rol yaparak bir yerlere gelmeye çalışan arkadaşlar" diye konuştu.

'FİGÜRANLAR OLMAYINCA GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKIYOR'

Muhalefetin rol yaparak bir yerlere gelmeye çalıştığını söyleyen Varank, "Dolayısıyla figüranlar olmayınca, senaryo olmayınca, senaryonun haricinde bir vatandaş yanlarına yaklaştığında gerçek yüzlerini hemen ortaya çıkarmış oluyorlar. Tabii ben üzüldüm. Vatandaşlarımızla nasıl konuşulması gerektiğini bilebilecek tecrübesi olan bir siyasetçi. Ama söylediğim gibi, bu arkadaşlar maalesef hep bir oyunun içerisindeler, kendilerini farklı göstermeye çalışıyorlar. Ama siyasette samimiyet önemli. Vatandaşların tabii ki soruları da olacak, size ikramlarda da bulunmak isteyecekler. Vatandaşla nasıl konuşulması gerektiğini, nasıl vatandaşla hemhal olunması gerektiğini bilmek gerekiyor. Ben üzüldüğümü özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii böreği yemek ona nasip olmadı ama burada birçok vatandaşımız Bursa'nın lezzetlerini tatmış oldu. Herkese Bursa'nın lezzetlerini tatmak da nasip olmaz diyebiliriz" dedi.

'ÇOK TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA'

Özgür Özel'in, " Bursaspor'u bu noktaya getiren Mustafa Bozbey'dir, AK Parti üstüne konmaya çalışıyor. Varank hazıra konmak için uğraşıyor" açıklamasının da hatırlatıldığı Mustafa Varank, şunları söyledi:

"Gerçekten o açıklama da çok talihsiz bir açıklama. Bir kere Bursaspor tüm Bursa'nın ortak bir değeri. Bursaspor'u böyle ucuz siyasi konulara meze etmek aslında Bursaspor'a yapılabilecek en büyük kötülük. Biliyorsunuz, futbol takımlarının iyi günleri de olabilir, kötü günleri de olabilir. Ama şu anda Enes Çelik Başkanımızla birlikte güzel bir hava yakaladık. Hedefimiz Süper Lig'e çıkabilmek. Ama bu işin içerisinde muhalefetiyle, iktidarıyla herkesin bir katkısı var, herkes bu işe destek vermeye çalışıyor. Ama götürüp de bu işi bir partinin konusu yapmak, bir kişinin konusu yapmak aslında Bursaspor'a, Bursa'ya yapılabilecek en büyük haksızlık."

'ÖZGÜR ÖZEL GİBİ İNSANLAR BU BİRLİK, BERABERLİĞİ BOZAMAZLAR'

Bursaspor'un şampiyonluğunda muhalefetin de için de bulunduğu fotoğrafla poz verdiğine dikkat çeken Varank, "Ben gerçekten buna cevabın da kendisini destekleyenler tarafından verilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü geçen sene şampiyon olduktan sonra biz hep beraber bir fotoğraf paylaştık, sizler de onu görmüşsünüzdür. Hatta selfieyi ben çektim. Orada muhalefetten arkadaşlar, iktidardan arkadaşlar, farklı belediye başkanlarımız, iş dünyası hepsi o fotoğrafa girdi; birlik beraberlik görüntüsü verdik. Ama Özgür Özel gibi insanlar bu birlik, beraberliği bozamazlar. Biz Bursaspor'un şampiyon olması için, Süper Lig'e çıkması için yine bütün şehirle; muhalefetiyle, iktidarıyla çalışmaya devam edeceğiz. Burada en büyük haksızlık aslında o stada giden taraftarımıza yapılıyor, iş dünyası çok büyük destekler veriyor, onlara yapılıyor, sahada ter döken futbolcularımıza bu haksızlık yapılıyor. Ben bunu da yanlış bulduğumu özellikle buradan ifade etmek istiyorum. Bütün bu olumsuzluklara rağmen inşallah hedefimiz şampiyonluk ve Süper Lig. Bursaspor bunu hak ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı