ABD Başkan Yardımcısı Vance İsviçre'den ayrıldı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile yapılan müzakerelerin ardından İsviçre'den ayrılırken, "Teknik müzakerelerde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile 36 saat süren müzakere turunun ardından İsviçre'den ayrıldı. Vance, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Birincisi Hürmüz Boğazı'nın açılması için değil, açık kalmasını sağlayacak bir mekanizma kurduk. İkincisi, bölgesel ateşkesi sağlamak için doğru mekanizmayı kurduk. İranlılar, uzun zamandır ilk kez silah denetçilerinin ve nükleer denetçilerin ülkeye girmesine izin veriyor. ve son olarak bu teknik müzakerelerde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz" dedi.

İran'ın sözlerine güvenemeyeceklerini savunan Vance, "Kimsenin sözlerine güvenemezsiniz, onların gerçekte ne yaptıklarına güvenmek zorundasınız. Müfettişlerin ülkeye girmesine izin vermek önemli bir adım ancak yine de müfettişler ülkeye girdikten sonra onlara gerçekte ne yapmalarına izin vereceklerini göreceğiz. Bu, müzakerelerimizin sürekli bir parçası olacak" dedi.

İlerleme olmazsa İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmayacağını ifade eden Vance, "Bu, önümüzdeki günlerde yapılacak müzakerelerin elbette önemli bir parçası olacak" dedi.

Lübnan için yeni "çatışmasızlık mekanizması" kurulduğu iddiası

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, ABD-İran görüşmeleri kapsamında Lübnan için yeni "çatışmasızlık mekanizma"sı kurulduğunu ve İsrail'in söz konusu mekanizmaya dahil edilmediğini öne sürmüştü. Haberde, mekanizmanın İsrail'in askeri operasyonlarını sadece "yakın ve doğrudan tehditlere" karşılık vermekle sınırlandırdığı iddia edilmiş, mekanizmada ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'ın bulunduğu belirtilmişti. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı