Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı
Van Valiliği'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı ve sosyal medyada paylaştığı videoda, Grup Yorum'un "Devrim Yürüyüşümüz" adlı ezgisi kullanıldı. Daha önce eserleri milli güvenlik gerekçesiyle yasaklanan grubun müziğinin resmi bir videoda yer alması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Van Valiliği'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı videosunda Grup Yorum'un 'Devrim Yürüyüşümüz' adlı ezgisi kullanıldı.
  • Grup Yorum'un eserleri Mayıs 2025'te 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişim yasağına konu oldu.
  • Videoda kullanılan müzik dikkat çekti ve video valiliğin sosyal medya hesabından bir süre sonra silindi.

Van Valiliği'nin Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı videoda Grup Yorum'un "Devrim Yürüyüşümüz" adlı ezgisi kullanıldı. Söz konusu grubun eserleri daha önce milli güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Van Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında kentte düzenlenen resmi törenin görüntülerinden bir video hazırladı. Törende Van Valisi Ozan Balcı, askerleri ve vatandaşları selamladı. Hazırlanan video, Valiliğin resmi sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşıldı.

Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

ARKA PLANDAKİ MÜZİK DİKKAT ÇEKTİ

Ancak paylaşılan görüntülerde kullanılan müzik dikkat çekti. Videoda, Grup Yorum'un 'Devrim Yürüyüşümüz' adlı enstrümantal ezgisine yer verildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bahse konu videonun bir süre sonra valiliğin sosyal medya hesabından silinmesi dikkat çekti.

2025 YILINDA ERİŞİM YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Grup Yorum'un eserleri, geçmiş yıllarda alınan kararlar doğrultusunda çeşitli platformlarda erişim yasağına konu olmuştu. 2006-2024 yılları arasında YouTube'da yayımlanan en az 454 video, toplam 205 milyon izlenmeye ulaşmış, bu videolara Mayıs 2025'te "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haber YorumlarıAlemi gezen:

Sayın valimiz sorumlusu kendisi ise gereği yapılmalı yok bilgisi dışında ise kendisi gereğini yapmalı alanen yasaklanan şarkıyla kutlama yapmak ne demek. Bu kadarda olmaz artık.

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Rezillik

Haber Yorumlarımutluw can:

engellediği instagram ve whatsapp yasağını vpn ile kırıp giren iktidardan ne beklersin.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıSosin Ankara:

Sayın valimiz Van için gecesini gündüzüne katmış çalışıyor Allah ondan razı olsun. Valimizi kimseye yedirmeyiz. Boşuna uğraşmayın

Haber Yorumlarınurullah acar:

:))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
