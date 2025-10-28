Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Van Valiliği'nin Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı videoda Grup Yorum'un "Devrim Yürüyüşümüz" adlı ezgisi kullanıldı. Söz konusu grubun eserleri daha önce milli güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Van Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında kentte düzenlenen resmi törenin görüntülerinden bir video hazırladı. Törende Van Valisi Ozan Balcı, askerleri ve vatandaşları selamladı. Hazırlanan video, Valiliğin resmi sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşıldı.

ARKA PLANDAKİ MÜZİK DİKKAT ÇEKTİ

Ancak paylaşılan görüntülerde kullanılan müzik dikkat çekti. Videoda, Grup Yorum'un 'Devrim Yürüyüşümüz' adlı enstrümantal ezgisine yer verildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bahse konu videonun bir süre sonra valiliğin sosyal medya hesabından silinmesi dikkat çekti.

2025 YILINDA ERİŞİM YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Grup Yorum'un eserleri, geçmiş yıllarda alınan kararlar doğrultusunda çeşitli platformlarda erişim yasağına konu olmuştu. 2006-2024 yılları arasında YouTube'da yayımlanan en az 454 video, toplam 205 milyon izlenmeye ulaşmış, bu videolara Mayıs 2025'te "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.