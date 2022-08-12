Van politika haberi... Van'da 6 kaymakam ve bir vali yardımcısının görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Van'da görev yapan 6 kaymakam ve bir vali yardımcısının görev yeri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 422 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin atamaları yapıldı. Kararnameyle Van'ın Edremit, Gevaş, Muradiye, Başkale, Çatak ve Bahçesaray kaymakamlarının görev yerleri değişti. Karara göre Konya Çumra Kaymakamı olarak atanan Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'in yerine Bingöl Kiğı Kaymakamı Yücel Erdem, Malatya Battalgazi Kaymakamı olarak atanan Muradiye Kaymakamı Erkan Savar'ın yerine Tunceli Hozat Kaymakamı Melih Aydoğan, Diyarbakır Sur Kaymakamı olarak atanan Başkale Kaymakamı Asım Solak'ın yerine Giresun Alucra Kaymakamı Mustafa Çelik, Erzincan Üzümlü Kaymakamı olarak atanan Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut'un yerine Afyonkarahisan Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Elazığ Baskil Kaymakamı olarak atanan Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'nın yerine Isparta Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu, Denizli Honaz Kaymakamı olarak atanan Gevaş Kaymakamı Hamit Genç'in yerine Bayburt Aydıntepe Kaymakamı Bayram Yıldız atandı.

Kararnameyle Erzincan Refahiye Kaymakamı olarak atanan Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat'ın yerine ise Sinop Durağan Kaymakamı Dr. Ahmet Tozlu getirildi. - VAN