Van Milletvekili Dindar Ulaşım Sorunlarını Gündeme Getirdi

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Van'da ulaşım sorunları yaşandığını belirterek bunların çözülmesini istedi.

Dindar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van şehir merkezindeki yolların dar, otopark ve belediye otobüslerinin yetersiz olduğunu belirtti.

Şehirdeki engellilerin erişilebilirlik konusunda çok sorun yaşadığını anlatan Dindar, otopark ve kaldırım işgallerine kalıcı bir çözüm sunulması, ağır araçların kent dışına yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki tadilat çalışmasına değinen Dindar, "Havalimanı gecikmeksizin açılmalıdır. Havalimanı, otogar ve sınır kapısı arasında turizm ve ticaret için toplu taşıma hatları kurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Dindar, çevre yolunun tamamlanacağı tarihin açıklanmasını da talep etti.