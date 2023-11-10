Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman: Atatürk büyük bir komutandı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Atatürk'ün siyasi ve askeri dehasıyla büyük bir komutan olduğunu söyledi. Başkan Akman, Atatürk'ün liderlik yaparak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük ettiğini belirtti.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Atatürk'ün siyasi ve askeri dehasıyla büyük bir komutan olduğunu söyledi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk'ün, tüm zorluklara rağmen milletten aldığı güçle bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik yaptığını söyledi. Başkan Akman, "Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi okuması, insani değerlere verdiği önem ve düşüncelerindeki evrensel boyut, Atatürk'ü hiç şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en önemli liderlerinden biri yapmıştır" dedi.

Atatürk'ün o gün milletine duyduğu sonsuz güven ve inanç ile yola çıktığını belirten Başkan Akman, "Bizler de toplum olarak Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere eserlerine sahip çıkıp, onun fikirleri ışığında ülkemizi daha ileri seviyelere getirmek için durmaksızın çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Akman, Türkiye Cumhuriyeti'nin daha da büyüyerek başta Filistinli mazlumlar olmak üzere birçok millete umut, akan kan ve gözyaşını dindiren şefkat eli olacağını kaydederek, "Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu. - VAN