Van'da kayyum protestosu: Belediye binası önünde toplandılar

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hazır'ın Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle, Ayvaz Hazır'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi yer aldı.

Bakanlık açıklamasında, bu kapsamda, Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

PROTESTOLAR BAŞLADI

Belediyeye kayyum atanmasının ardından ilçede protesto gösterileri başladı. Belediye binası önünde toplanan kalabalık bir grup," Ayvaz Başkan irademizdir" ve "Kayyum gidecek, halk gelecek" sloganları attı.

Öte yandan belediye binası önünde çevik kuvvet polislerinin güvenlik önlemleri aldığı görüldü.