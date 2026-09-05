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Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Şanlıurfa İl Müftülüğüne atandı

Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Şanlıurfa İl Müftülüğüne atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bazı il müftülüklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bazı il müftülüklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince yapılan atamalar kapsamında Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Şanlıurfa İl Müftülüğüne atandı.

Kararla birlikte Van İl Müftülüğüne Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak atanırken, Bitlis İl Müftülüğüne ise yeni atama gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan karar doğrultusunda Dr. Mehmet Sırrı Şık, görevini Şanlıurfa İl Müftüsü olarak sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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