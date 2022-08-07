Van haberleri: Van'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' açıldı

Van'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' açıldı

VAN - Van'ın merkez Edremit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Yöresel Ürünler Pazarı' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla hizmete açıldı.

Edremit Belediyesi tarafından oluşturulan Yöresel Ürünler Pazarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ozan Balcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, dün Tuşba ilçesinde kadınlar plajını törenle hizmete sunduklarını anımsatarak, "Bugün gazetenin biri adeta beni kınar gibi 'Genel Başkan Yardımcısı gitti Van'da haremlik, selamlık plaj açtı' diyor. Çok iyi ettik, ne de iyi ettik elhamdülillah. İstedikleri kadar kınasınlar. O kardeşlerimize hiç değilse deniz suyu değecek, orada rahat edecekler. Yapmayalım mı? Sadece erkeklere mi açık olsun? Peki kendini sakınmak isteyen kardeşlerimiz nerede girecekler? İsteyene her taraf açık. Herkes her yerde girebilir. Kadın erkek serbest. Sıkıntı yok zaten. Onların güvenliğini sağlamak, onlara karşı hoşgörü içerisinde davranmak da bizim işimiz. Ama bazı kardeşlerimiz sakınmak istiyorlarsa onların ihtiyaçlarını karşılamak da bizim birinci işimiz. Elhamdülillah bunu da burada yaptık" dedi.

"Bu seçim sadece Türkiye'deki insanların değil, dünya mazlumlarının da seçimidir"

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sıradan ve basit bir seçim olmadığının altını çizen Özhaseki, "Bu seçim sadece Türkiye'deki insanımızın değil, aynı zamanda dünyadaki mazlumların bir seçimi olduğunu da bilelim. Ali İzzetbegoviç ölüm döşeğinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ben size kız kardeşinizi teslim ediyorum. Lütfen Bosna'ya, Boşnak kardeşlerinize bakarken kız kardeşinize bakar gibi bakın diye teslim eden Aliya İzzetbegoviç'in seçim olduğunu bilelim. Karşı tarafta da ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Sokakta görseler birbirlerine selam vermeyecek, hiçbir şekilde birbirlerini sevmeyen, hoşlanmayan, dünya görüşleri birbirine uymayan, birbirleriyle hiç alakası olmayan yedili bir grup var. Onların tek derdi var. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Elhamdülillah bizim 20 yıllık iktidarımız şeref levhalarıyla dolu" ifadelerini kullandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı ise ilde 32 olan kadın kültür merkezlerinin sayısını 100'e çıkaracaklarını belirterek, "Kadının gücü Van'ın gücü, kadının gücü Türkiye'nin gücüdür. 32 olan kadın kültür merkezimizin sayısını 100'e çıkarıyoruz. Böylece 30 bin kadınımıza imkan sunacağız. Ayrıca her ilçede bir kadın kooperatifi olmak kaydıyla Van kadın kooperatiflerinin kuruluş hazırlıklarını yapıyoruz" dedi.

"5 yılda 5 milyon koyunu meralarla buluşturacağız"

Konuşmasında Türkiye'deki meraların yüzde 10'una sahip olan Van'ın küçükbaş hayvancılıkta birinci sırada yer aldığını hatırlatan Vali Balcı, "Cumhurbaşkanımız 2020 yılını küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı ilan etmişti. Biz o hamlelerin adımlarını Van'da atıyoruz. 1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli ve sıfır faizli koyun kredisi ile inşallah hedefimiz 5 yılda 5 milyon koyunu sağlayarak Van'ın meralarıyla buluşturacağız. Van; sadece Van'ı değil, küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'yi besleyecek hale gelecek. Bu koyunculuğun desteklenmesi, özellikle tarımla uğraşan kadınların desteklenmesi ile beraber üretime daha çok katkı sağlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, Türkiye'de 70 yıldır CHP zihniyetinin Türkiye'nin yapısını nasıl bozduğunu, yasaklar ülkesi haline nasıl getirildiğini hamd olsun AK Parti tarihinde tarihe gömüldü. Milletimiz artık bunları unuttu. Milletimiz artık adaleti, hakkı, hakkaniyeti, kardeşliği ve huzuru buldu. Bizler biz milletin tepesinde değil milletin hizmetkarıyız" dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları hizmetlere kısaca değinerek, "Bizler göreve geldiğimiz son üç buçuk yıl içerisinde, ilklerin belediyesi olduk. Bölgenin ilk millet kıraathanesini, ilk millet bahçesini, ilk engelsiz yaşam merkezini, ilk sürekli eğitim merkezini ilk etüt merkezini, ilk toplu 18. madde ve imar çalışmalarını, ilk spor ve yüzme okulunu, ilk yöresel ürünler merkezini ve yine ilk kadın emeği pazarını yapmaktan dolayı mutluluğumuzu sizlerle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile devam eden program, stantların gezilmesi ile son buldu.