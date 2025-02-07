Van'da Trump'ın Gazze Açıklamaları Protesto Edildi

Van'da bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarını protesto etti.

Filistin'e Destek Platformu üyeleri cuma namazı sonrası Hazreti Ömer Camii avlusunda bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Hayati Beyde, Trump'ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" şeklindeki sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Gazze halkının zorla göç ettirilmesine yönelik planlara karşı olduklarını anlattı. Beyde, "Aslında uçakları, tankları, gemileri envaı çeşit silahlarıyla zaten savaşın içindeydiler. Desteklediği zalimlerle birlikte onca katliam ve yıkıma rağmen hiçbir hedeflerine ulaşamadan ateşkes yapmak ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Orta Doğu bölgesinde fiilen girdiği her bölgeden yenilgiyle ayrılmak zorunda kalmaktan ders çıkarmamış oldukları görülüyor" dedi. Kalabalık yapılan duanın ardından alandan ayrıldı. - VAN