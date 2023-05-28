Van'da oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından okullarda sayılan oylar adliyede bulunan İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri çerçevesinde oy verme işlemi tüm kentlerde olduğu gibi Van'da da sona erdi.

Van'da oylar İl Seçim Kurullarına gelmeye başladı

VAN - Van'da oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından okullarda sayılan oylar adliyede bulunan İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri çerçevesinde oy verme işlemi tüm kentlerde olduğu gibi Van'da da sona erdi. 2 bin 294 sandıkta 706 bin 611 seçmenin kayıtlığı olduğu Van'da, seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi için sandık başlarına giderken, 17.00'de oy kullanma işlemi sona erdi. Okullarda oy sayımları sürerken, sayımı biten oylar yoğun güvenlik önlemleri altında Van Adliye Sarayındaki İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.

Adliye çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, görevli olmayanların adliyeye alınmasına izin verilmiyor.