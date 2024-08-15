MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu
Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş'ı yeni görevinde ziyaret etti. Ziyarette, ilçenin sorunları ve çözüm yolları konuşuldu. Güngöralp, Göktaş'a başarılar diledi ve Göktaş da ziyaretten memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.
Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Göktaş'ın makamında gerçekleşen ziyarette, ilçenin sorunları ve çözüm yolları konuşuldu.
Güngöralp, Göktaş'a yeni görevinde başarılar diledi.
Göktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güngöralp ve beraberindeki partililere teşekkür etti.