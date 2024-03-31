Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri Oy Sayımı Başladı
Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma süresinin sona ermesiyle birlikte sayım işlemleri başladı.
Kentte sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 16.00 itibariyle sona erdi. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte, oy verme süresinin bitmesiyle sandıklar tek tek açılmaya başlandı. Oy kullanma işleminin bitimine son 5 dakika kala okul çevresinde bulunanlara çağrı yapıldı. Sürenin sona ermesiyle birlikte okul kapısı kapatıldı.
Kapıların kapanmasıyla birlikte parti müşahitlerinin gözü önünde Vestel Kız Meslek Lisesi'nde mühürlü sandıklar açılarak oylar tek tek sayılmaya başlandı. - VAN