Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Van'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden biri göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

- Van'da 1 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 1 organizatör tutuklanmıştır" denildi.