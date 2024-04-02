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Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir

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Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığına karar verip, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Abdullah Arvas'a verdi. Kararın ardından Van'da olaylar çıkarken dikkat çeken bir değerlendirmede HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'dan geldi.

"HALK İRADESİNİN GASP EDİLMESİDİR"

Ramanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Van Büyükşehir Belediyesi seçimi yapıldıktan sonra kazanan adaya mazbatanın verilmemesi, halk iradesinin gasp edilmesidir. Aday olma niteliği yok idiyse YSK neden adaylığını kesinleştirdi? Ali Cengiz oyunlarıyla koltuk kapmak, siyasetin düşebileceği en dip çukurdur" ifadelerine yer verdi.

İşte Serkan Ramanlı'nın o açıklamaları;

Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir

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Kaynak: Haberler.com / Politika

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