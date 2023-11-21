Van'da 9 kişi tutuklandı

VAN - Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 42 şahıs yakalanırken 9'u tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 13 - 19 Kasım 2023 tarihleri arasında icra edilen uygulamalarda, 142 bin 842 şahıs ve 250 bin 50 araç sorgulanmış. Arandığı tespit edilen 7 gümrük kaçakçılığı, 6 dolandırıcılık, 4 hırsızlık, 4 uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 1 göçmen kaçakçılığı, 1 terör örgütü propagandası yapmak ve 19 diğer suçlar olmak üzere 42 şahıs yakalanmış olup 9'u tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi. Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından Van ili genelinde meydana gelen bir 'Bilişim Sistemlerini Kullanmak Sureti ile Dolandırıcılık' olayı aydınlatılarak, 'Dolandırıcılık' suçundan aranan 2 kişi adli makamlara sevk edildi" denildi.