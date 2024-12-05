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Van Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum iddialarına yanıt

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Van Büyükşehir Belediyesi, Eş Başkan Abdullah Zeydan'ın görevden alındığı ve yerine kayyum atandığı iddialarının doğru olmadığını belirterek "Eş başkanlarımız görevlerinin başındadır ve çalışmalarını tam bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Eş Başkan Abdullah Zeydan'ın görevden alındığı ve yerine kayyum atandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

"İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

"Halkımız bilmeli ki eşbaşkanlarımız görevinin başındadır" denilen açıklamada, "Sosyal medya üzerinden bazı trol hesaplar tarafından sahte bir belgeye dayanarak, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Abdullah Zeydan'ın görevden alındığı ve yerine kayyım atandığına yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Bu bilgilerin gerçek dışı olduğu, belgenin de sahte olduğunu belirtiyor, halkımızın bu tarz sahte paylaşımlara itibar etmemesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bilinmeli ki bu şekilde yapılan paylaşımların amacı halkın kafasını karıştırmak, doğru temelde gösterilen iradeyi sahiplenme tavrında ikircik yaratma amaçlıdır. Eşbaşkanlarımız görevlerinin başındadır ve çalışmalarını tam bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

NE OLMUŞTU?

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'ın 2016 yılında açılan dava dosyasından 6 yıl cezaevinde kalmış, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuran DEM Partili Zeydan, aday olmasıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmıştı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı infaz süresinin yanlış hesaplandığına ilişkin YSK'ya kanaat bildirmiş ve Zeydan'a mazbatası verilmemişti. Gelişmelerin ardından YSK Zeydan'a mazbatasını vermişti.

Geçtiğimiz gün ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yasaklanmış haklarının iadesini (seçme-seçilme hakkı) sağlayan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4 Nisan 2023 tarihli kararını 'yanlış hesaplama' gerekçesiyle bozmuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum iddialarına yanıt
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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