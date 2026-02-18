Haberler

Valiler Buluşması'nda Milli Savunma Bakanı, Çevre Bakanı ve MİT Başkanı konuştu

Valiler Buluşması'nda Milli Savunma Bakanı, Çevre Bakanı ve MİT Başkanı konuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği 'Valiler Buluşması'nda valilere tecrübelerini aktardı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Valiler Buluşması'na katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Valiler Buluşması'nda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, 81 ilden gelen valilere tecrübelerini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor